В Пакистане 12 человек погибли при обрушении шахты

По меньшей мере 12 человек стали жертвами обрушения шахты по добыче мрамора на северо-западе Пакистана, еще шестеро пострадали, несколько рабочих по-прежнему остаются под завалами. Об этом во вторник сообщает телеканал Geo.tv, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. На место происшествия прибыли спасатели, им удалось извлечь из-под завалов 12 тел рабочих и шестерых пострадавших, они направлены в больницу. Агентство "Синьхуа", в свою очередь, отмечает, что судьба еще девяти шахтеров остается неизвестной, их поиски продолжаются.

Как заявил заместитель комиссара местной полиции, число жертв обрушения может возрасти. В связи с этим к поисковой операции планируется привлечь спецтехнику и направить на место инцидента дополнительные отряды спасателей.