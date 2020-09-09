В центре столицы Сомали произошел взрыв
По меньшей мере три человека погибли, еще семеро получили ранения в среду при подрыве террористом-смертником бомбы в столице Сомали Могадишо в районе национального театра неподалеку от президентского дворца. Об этом сообщила сомалийская радиостанция Shabelle, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Взрыв произошел на контрольном пункте, через который люди проходят в столичный ресторан. Здесь также расположен ряд дорогих магазинов. В непосредственной близости от места взрыва находится резиденция главы государства.
На 10 сентября в Могадишо назначена встреча президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда с лидерами всех регионов страны в связи с предстоящими всеобщими выборами.
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