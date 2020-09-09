Twitter-аккаунт китайского посла взломали
Twitter-аккаунт посла Китая в Великобритании Лю Сяомина взломали. Об этом сообщает пресс-служба посольства на своем сайте, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Согласно сообщению, профиль Сяомина в социальной сети был взломан анти-китайскими элементами. В посольстве этот поступок злоумышленников осудили.
Ранее одну из страниц премьер-министра Индии Нарендры Моди в Twitter взломали хакеры. Мошенники написали от лица премьер-министра сообщение с просьбой пожертвовать криптовалюту в Национальный фонд помощи, который основал индийский премьер.
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