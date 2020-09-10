Делегация афганских властей отправится в Доху на переговоры с талибами

Делегация правительства Афганистана в пятницу направится в столицу Катара Доху, где должны начаться ее переговоры с представителями радикального движения "Талибан" о восстановлении мира в стране. Об этом в четверг сообщил афганский телеканал Tolo News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает телеканал, ожидается, что межафганский диалог начнется на следующий день после прибытия делегации афганского правительства в столицу Катара.