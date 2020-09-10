В столице Сомали произошло несколько взрывов

До семи взрывов произошли в четверг в столице Сомали Могадишо.

Об этом сообщила сомалийская радиостанция Shabelle, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам очевидцев, речь может идти о минометном обстреле. Несколько взрывов прогремели около резиденции главы государства. В ней проходят встречи президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда с лидерами ряда регионов страны в связи с предстоящими всеобщими выборами.