Китай и Индия заявили о договоренности соблюдать соглашения по приграничному вопросу

Китай и Индия договорились избегать эскалации напряженности на границе, а также соблюдать существующие соглашения по приграничному вопросу. Об этом говорится в заявлении по итогам состоявшейся в Москве встречи министра иностранных дел КНР Ван И с его индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры иностранных дел двух государств считают, что обе стороны должны соблюдать существующие соглашения и положения по приграничному вопросу, обеспечивать мир и спокойствие в приграничных районах и избегать любых действий, которые могут обострить ситуацию", - указывается в документе, текст которого опубликован в пятницу на сайте МИД КНР.

В коммюнике подчеркивается, что "Китай и Индия должны следовать ряду важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в отношении развития китайско-индийских связей, а также не допустить перерастания разногласий между двумя государствами в споры". "Главы внешнеполитических ведомств КНР и Индии считают, что нынешняя ситуация в приграничных районах не отвечает интересам обеих сторон, <...> стороны должны продолжить диалог и содействовать смягчению сложившейся ситуации", - говорится в заявлении.

"Министры иностранных дел двух государств согласились с тем, что по мере снижения напряженности на границе обе стороны должны как можно скорее предпринять новые шаги с целью повышения взаимного доверия, защиты и укрепления мира и благополучия в приграничных районах", - указывается в документе.