Взрыв произошел возле отеля на юге Китая

Мощный взрыв прогремел в пятницу возле гостиницы, расположенной в южном китайском городе Чжухай (провинция Гуандун). Как сообщило Центральное телевидение Китая, по меньшей мере три человека получили травмы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел около 09:00 по местному времени в городском районе Доумэнь. По данным телеканала, два человека получили легкие травмы, один - ожоги. Они доставлены в медицинские учреждения. Причиной ЧП стал взрыв газа.

Взрывом были повреждены расположенные поблизости жилые дома, торговые лавки и магазины. Как указывается в репортаже телеканала, по состоянию на 10:00 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На месте работают 11 пожарных расчетов, ведется поисково-спасательная операция. Подробности случившегося выясняются.