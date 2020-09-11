В Японии с авиарейса сняли пассажира, заявившего о наличии у него взрывного устройства

Пассажир был снят с внутреннего рейса японской авиакомпании Jetstar Japan после того, как перед взлетом он заявил, что у него при себе находится взрывное устройство. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пассажир был передан правоохранительным органам. По данным агентства, полиция не обнаружила у него взрывное устройство.

Лайнер Jetstar Japan готовился вылететь из Токио в город Наха в южной префектуре Окинава. На его борту находились 140 человек. Бортпроводники во время проверки салона перед вылетом обратились к двум мужчинам, которые сидели на местах у аварийного выхода с просьбой убрать ручную кладь на багажную полку. В тот момент один из них сказал, что в его сумке находится взрывное устройство. Мужчину вывели из самолета для допроса и обыска.

Из-за инцидента вылет лайнера был сильно задержан.