На юге Сомали при взрыве погибли три человека
Террорист-смертник подорвал в пятницу бомбу в центральном квартале города Кисмайо на юге Сомали. Об этом сообщила сомалийская радиостанция Shebelle, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В результате погибли три человека, еще семеро получили ранения.
Согласно поступающим данным, целью террористического акта был один из высокопоставленных чиновников сомалийского штата Джубаленд.
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