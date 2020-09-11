На юге Сомали при взрыве погибли три человека

Террорист-смертник подорвал в пятницу бомбу в центральном квартале города Кисмайо на юге Сомали. Об этом сообщила сомалийская радиостанция Shebelle, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В результате погибли три человека, еще семеро получили ранения.

Согласно поступающим данным, целью террористического акта был один из высокопоставленных чиновников сомалийского штата Джубаленд.