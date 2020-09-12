Партия Эво Моралеса выбрала ему замену для участия в выборах в парламент Боливии

Боливийская партия "Движение к социализму" не будет продолжать добиваться регистрации экс-президента Эво Моралеса кандидатом в сенаторы и заменит его в списке одним из профсоюзных лидеров производителей листьев коки Леонардо Лосой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил председатель Палаты депутатов парламента Серхио Чоке.

"Выбор был сделан в пользу Леонардо Лосы, он пойдет первым в списке на место сенатора от департамента Кочабамба", - приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.

В понедельник суд департамента Ла-Пас не стал отменять решение Высшего избирательного суда (ВИС) об отказе в регистрации бывшего президента Эво Моралеса кандидатом в сенаторы. В феврале председатель ВИС Сальвадор Ромеро сообщил, что из-за "невыполнения требования о постоянном проживании" в Боливии заявка экс-главы государства на регистрацию кандидатом была отклонена. После отставки в ноябре прошлого года бывший президент покинул страну и отправился в Мексику, а затем в Аргентину, предоставившую ему статус беженца.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, который в тот момент являлся действующим главой государства. Его главный соперник - Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель манифестаций Моралес подал в отставку. Обязанности и. о. главы государства до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер верхней палаты парламента Жанин Аньес. Высший избирательный суд аннулировал результаты президентских и парламентских выборов и созвал новые, которые изначально были назначены на 3 мая, но затем перенесены из-за пандемии на 18 октября.