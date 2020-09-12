В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу на северо-востоке Японии, угроза цунами не объявлялась. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги, очаг залегал на глубине около 40 км под океанским дном.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Подземные толчки также ощущались в ряде префектур на северо-востоке и востоке страны, включая Токио.