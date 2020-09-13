В Китае выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Китае зафиксированы 80 новых инфицированных COVID-19: 10 больных в активной форме и 70 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Летальных исходов нет.
За предыдущие сутки было выявлено 14 случаев заражения: шесть активных и восемь бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зафиксировано 85 184 активных случая заражения, из которых 2 635 ввозных. Выздоровели 80 399 пациентов.
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