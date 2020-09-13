В Афганистане пятеро полицейских погибли в результате нападения талибов

По меньшей мере пять полицейских погибли в субботу вечером в провинции Каписа на востоке Афганистана в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Об этом в воскресенье сообщил телеканал Tolo News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, еще семь правоохранителей пострадали при нападении.