В Афганистане пятеро полицейских погибли в результате нападения талибов
По меньшей мере пять полицейских погибли в субботу вечером в провинции Каписа на востоке Афганистана в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Об этом в воскресенье сообщил телеканал Tolo News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным телеканала, еще семь правоохранителей пострадали при нападении.
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