Китайские врачи за сутки выявили 10 ввозных случаев заражения коронавирусом

Другие страны 13 сентября 2020 11:13 (UTC+04:00)
Китайские врачи за сутки выявили 10 ввозных случаев заражения коронавирусом

Китай за минувшие сутки зафиксировал 10 новых случаев заражения коронавирусом, все инфицированные прибыли из-за рубежа. Как говорится в опубликованном в воскресенье сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 13 человек были выписаны из медучреждений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего из 10 новых случаев заражения выявлено в Шанхае (три) и провинции Чжэцзян (два), еще по одному - в Тяньцзине, а также провинциях Хэнань, Гуандун, Шэньси и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Всего с начала пандемии власти Китая выявили среди прибывших из-за рубежа граждан 2 635 заболевших, 2 484 из которых уже выздоровели и выписаны из медучреждений. Еще 151 такой пациент по-прежнему проходит лечение, один в тяжелом состоянии. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

По данным на полночь 13 сентября (19:00 субботы мск), общее число подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания в Китае достигло 85 184, умерли 4 634 человека, 80 399 выздоровели и выписаны из больниц. Число активных случаев заболевания в Китае составляет 151, состояние одного пациента оценивается как тяжелое.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Расширяется внешнеторговое сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном
Расширяется внешнеторговое сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном
USAID поощряет сотрудничество между гражданами Азербайджана и США
USAID поощряет сотрудничество между гражданами Азербайджана и США
Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана уменьшился
Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана уменьшился
Loading Bars
Лента новостей
Китайские врачи за сутки выявили 10 ввозных случаев заражения коронавирусом Другие страны 11:13
Расширяется внешнеторговое сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном Бизнес 11:00
Песчаная буря обрушилась на Анкару Турция 10:47
SpaceX планирует испытать корабль для полетов на Марс на высоте 18 км В мире 10:29
Посольство Грузии в Швейцарии распространило обращение к согражданам Грузия 10:12
COVID-19 оказал негативное влияние на проекты ВИЭ в Казахстане Энергетика 10:00
В Узбекистане произошло землетрясение Узбекистан 09:54
Замглавы минобороны России назвал Иран партнером России Иран 09:43
ВС Армении 31 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:36
"Барселона" заинтересована в футболисте "Арсенала" Бельерине Спорт 09:18
В Калифорнии в результате стрельбы ранили двоих заместителей шерифа США 09:03
Арабская коалиция совершила авианалет на позиции йеменских повстанцев Арабские страны 08:49
Трамп считает, что Обама не знает, за что получил Нобелевскую премию США 08:37
В Афганистане пятеро полицейских погибли в результате нападения талибов Другие страны 08:25
USAID поощряет сотрудничество между гражданами Азербайджана и США Бизнес 08:00
Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана уменьшился Бизнес 08:00
74 человека заболели коронавирусом в Казахстане Казахстан 07:50
У сотрудника аппарата правительства Аджарии подтвержден коронавирус Грузия 07:40
Иран занимает 5-е место в мире по экспорту бахчевых культур Экономика 07:30
Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в штате Индиана США 07:01
В Японии разработали новую миссию для зонда "Хаябуса-2" Другие страны 06:42
Трамп считает, что для журналистов освещение кампании Байдена сравнимо с уходом на пенсию США 06:18
В Китае выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 06:01
Власти Луизианы ввели режим ЧС в связи с приближающимся тропическим штормом Sally США 05:44
В России загорелся восьмиэтажный жилой дом Россия 05:05
Трамп обвинил Байдена в употреблении запрещенных веществ США 04:59
Нурмагомедов назвал условие для завершения карьеры Спорт 04:43
Комиссар ЕС прилетел в Бейрут с гуманитарной помощью Европа 04:25
Эрдоган призвал Макрона отказаться от противостояния с Турцией Турция 04:01
ЕС намерен использовать криптоактивы при восстановлении экономики Европа 03:42
США и ОАЭ подписали соглашение о расширении полномочий консульских сотрудников США 03:27
В Колумбии из-под завалов спасли пятерых шахтеров Другие страны 03:05
Жертвами лесных пожаров на западе США стали 28 человек США 02:41
Автобус с футбольной командой "Беласица" попал в ДТП на трассе в Болгарии Другие страны 02:22
Трамп заявил, что все выборы с голосованием по почте были провальными США 02:00
В Великобритании возобновили испытания Оксфордской вакцины от COVID-19 Европа 01:29
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом Россия 01:07
Тренер футбольного клуба "Атлетико" Симеоне заразился коронавирусом Спорт 00:48
SpaceX готовит к испытательному полету на высоту 18 км прототип корабля Starship США 00:31
Итоги 77-го Венецианского кинофестиваля Интересное 00:25
Тропический шторм "Салли" образовался у побережья Флориды США 00:15
Число задержанных во время манифестации "желтых жилетов" во Франции увеличилось до 300 (Обновлено) Европа 12 сентября 23:53
Свыше 10 тысяч зараженных коронавирусом выявили во Франции за сутки Европа 12 сентября 23:49
ООО "Бакинская телефонная связь" расширяет оптическую и беспроводную сеть Тендеры 12 сентября 23:30
Дым от лесных пожаров над США разглядели из космоса США 12 сентября 23:24
Президент Казахстана принял министра иностранных дел КНР Казахстан 12 сентября 23:05
Рухани раскритиковал США за препятствование выплате кредита МВФ Ирану Политика 12 сентября 23:00
В январе-июле Узбекистан незначительно сократил импорт химпродуктов из Турции Бизнес 12 сентября 23:00
В торговом центре в Тбилиси объявили эвакуацию из-за пожарной тревоги Грузия 12 сентября 22:55
"Лидс" проиграл "Ливерпулю" в первом матче АПЛ за 16 лет Спорт 12 сентября 22:41
Трамп отправится 14 сентября в Калифорнию, охваченную лесными пожарами США 12 сентября 22:24
В Великобритании вторые сутки фиксируют более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Европа 12 сентября 22:07
Главы МИД Бахрейна и Израиля подтвердили курс на укрепление отношений ради мира в регионе Арабские страны 12 сентября 21:56
TƏBİB о текущей ситуации в связи с коронавирусом в Азербайджане Общество 12 сентября 21:45
Внешнеторговые операции Азербайджана и Израиля увеличились более чем вдвое Бизнес 12 сентября 21:30
Несколько тысяч "коронаскептиков" вышли на демонстрации в трех городах Германии Европа 12 сентября 21:29
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 257 тысяч Турция 12 сентября 21:17
В Кыргызстане с 14 сентября откроются музеи и библиотеки Кыргызстан 12 сентября 21:05
Голос Карабаха – братство Азербайджана и Турции (ВИДЕО, ФОТО) Культура 12 сентября 21:00
В Грузии у трех участников конкурса окружных избирательных комиссий подтвержден Covid-19 Грузия 12 сентября 21:00
Завершены сварочные работы на более чем 20 км интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 12 сентября 21:00
Посол Ирана в ЕС вручил верительные грамоты председателю Евросоюза Политика 12 сентября 20:55
Ураган обрушился на провинцию Анкара в Турции Турция 12 сентября 20:41
Трамп считает, что проголосовавшим по почте нужно проверить, засчитан ли их выбор США 12 сентября 20:25
Сахиба Гафарова встретилась с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО) Политика 12 сентября 20:07
Глава ВВС США назвал место будущей войны США 12 сентября 20:04
Двое пилотов погибли при крушении легкомоторного самолета под Москвой Россия 12 сентября 19:48
Ливанский политолог: Попытка Армении изменить демографию Нагорного Карабаха - преступление против человечества Политика 12 сентября 19:39
Телеканал «МИР 24» посвятил сюжет 25-летию АМИ Trend (ВИДЕО) Общество 12 сентября 19:30
Полиция задержала жителя Кембриджа, отправившего бомбу по почте Европа 12 сентября 19:21
Узбекистан восстановил авиасообщение с Казахстаном Узбекистан 12 сентября 19:07
В Иране сообщили о скором начале испытания вакцины от коронавируса на людях Общество 12 сентября 19:00
SOCAR о работах на платформах "Центральный Азери" и "Восточный Азери" Энергетика 12 сентября 19:00
Грузия поднялась на одну строчку в мировом рейтинге экономической свободы Грузия 12 сентября 18:45
Госслужба по вопросам имущества Азербайджана проведёт очередной выездной приём документов Бизнес 12 сентября 18:30
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы "Формулы-1" Спорт 12 сентября 18:19
Помощник Президента Азербайджана посетил воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО) Политика 12 сентября 18:01
В Азербайджане в кафе, ресторанах и кухнях отелей должны соблюдаться необходимые правила (ФОТО) Общество 12 сентября 17:50
В Баку продезинфицированы 552 улицы (ФОТО) Общество 12 сентября 17:44
Эйюб Гулиев рассказал на Международном форуме о вековом юбилее азербайджанского театра (ФОТО) Культура 12 сентября 17:23
Количество проведенных в Азербайджане тестов на COVID-19 превысило 1 млн Общество 12 сентября 17:20
В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе остаются в силе ограничения на период карантина Общество 12 сентября 17:18
В Азербайджане остается в силе ряд ограничений карантинного режима - СПИСОК Общество 12 сентября 17:13
Объем грузоперевозок по железной дороге «Казахстан – Туркменистан - Иран» продолжает набирать обороты Транспорт 12 сентября 17:00
В Азербайджане за сутки выявлено 135 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 167 человек - Оперативный штаб Общество 12 сентября 16:56
В Азербайджане начинается выбор вакансий учителей по трем школьным предметам Общество 12 сентября 16:53
Хилал Байдаров поделился впечатлениями от Венецианского кинофестиваля: Мое имя не столь важно как успех Азербайджана! (ФОТО) Культура 12 сентября 16:45
Кабмин Азербайджана прокомментировал постановление об использовании средств, перечисленных на счет Гостаможни Политика 12 сентября 16:23
Культура и история Азербайджана в arrondissement de Vaugirard Парижа (ФОТО) Социум 12 сентября 16:11
Обзор событий агросектора Азербайджана за текущую неделю Бизнес 12 сентября 15:30
Кабмин Азербайджана прокомментировал поправки в «Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния» Общество 12 сентября 15:24
Экономическое развитие и создание рабочих мест в Грузии остаются ключевыми приоритетами для ЕС Бизнес 12 сентября 15:00
Итальянские муниципалитеты приобрели систему контроля соблюдения правил безопасности в период карантина Бизнес 12 сентября 15:00
Главврач: Во время пандемии бригады Бакинской станции скорой помощи ежедневно выполняли около 2500 вызовов Общество 12 сентября 14:53
Израильская компания поможет модернизировать установки ПВО в Грузии Грузия 12 сентября 14:43
В Иране от коронавируса скончались свыше 23 тыс. человек Общество 12 сентября 14:34
На Навоийской ТЭС построят третью парогазовую установку Узбекистан 12 сентября 14:34
Прошел первый совместный вебинар Ирана и России по туризму Политика 12 сентября 14:32
«Туркменгаз» объявляет тендер на проведение технического обслуживания Тендеры 12 сентября 14:29
Суд отклонил ходатайство арестованного экс-посла Азербайджана в Сербии Происшествия 12 сентября 14:24
Все новости