В Японии пройдут выборы лидера правящей партии, который станет новым премьером

Другие страны 14 сентября 2020 03:07 (UTC+04:00)
В Японии пройдут выборы лидера правящей партии, который станет новым премьером

Выборы председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который должен стать будущим премьер-министром страны, пройдут сегодня. Голосование состоится в штаб-квартире партии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поводом для его проведения стало решение главы правительства Синдзо Абэ уйти в отставку по состоянию здоровья. На пост партийного лидера претендуют три кандидата: генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, экс-глава МИД, председатель политического совета партии Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигэру Исиба. Все они заручились необходимой поддержкой 20 депутатов парламента.

Суга считается безусловным фаворитом нынешней предвыборной гонки. В случае победы, по мнению экспертов, он продолжит курс Абэ, в том числе во внешней политике. Парламент утвердит нового премьера 16 сентября.

Процедура выборов
Обычно, чтобы выбрать лидера ЛДП, собирают голоса всех депутатов парламента от партии (сейчас их 394) и такое же число голосов рядовых членов партии, заранее пропорционально отобранных по всей стране. Таким образом, общее число голосов должно было составить 788.

Однако, поскольку нынешние выборы проходят в экстренном порядке после отставки премьера, согласно уставу, допускается второй вариант голосования, когда, помимо голосов парламентариев, учитывают по три голоса рядовых членов партии от каждой из 47 префектур Японии (141 голос, а всего, с учетом депутатов парламента, - 535).

Последний метод был утвержден, несмотря на критику со стороны некоторых членов ЛДП. Аналогичным образом выборы проводились в 2007 и 2008 году после отставок Синдзо Абэ и Ясуо Фукуды с премьерских постов. При первом варианте шансы Исибы победить гораздо больше, чем при втором, поскольку среди рядовых однопартийцев его поддержка высока, а парламентские депутаты в своем большинстве, напротив, готовы голосовать за Сугу.

В 2012 году Исиба в борьбе за пост партийного лидера опередил Абэ по числу голосов, но не набрал большинства. В результате пришлось проводить второй тур голосования, и в нем уже решающую роль сыграли голоса парламентских депутатов, поддержавших Абэ.

Программа кандидатов
Согласно партийному уставу, следующий глава ЛДП будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок подавшего в отставку Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя - уже на стандартный трехлетний срок. В связи с этим все три кандидата на данном этапе рассматриваются как продолжатели политики Абэ.

В своих программах они уделили основное внимание мерам борьбы с коронавирусом и поддержке пострадавшей в период пандемии экономики. При этом все три политика предлагают провести пересмотр административной системы и создать новые ведомства. Исиба считает, что в Японии необходимо организовать министерство по стихийным бедствиям. Суга в свою очередь предлагает создать агентство по цифровизации, а Кисида - агентство данных. Оба в целом делают акцент на развитие цифровых технологий.

Что касается международных отношений, то претенденты на пост председателя ЛДП в основном исходят из продолжения текущей внешней политики. В том числе это касается укрепления стратегического альянса с США и развития сотрудничества с соседними странами для продвижения концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Фаворит гонки
Главным фаворитом предвыборной гонки считается генсек кабмина Суга, хотя в отличие от Кисиды и Исибы он практически никогда не фигурировал в рейтингах претендентов на роль нового главы ЛДП после ухода Абэ. В его поддержку уже высказались главы почти всех основных партийных фракций, включая вице-премьера, министра финансов Таро Асо и генсека ЛДП Тосихиро Никаи. Также его кандидатуру одобряют и многие рядовые члены партии. В результате, по прогнозам СМИ, Суга может набрать до 80% голосов.

71-летний генсек кабмина - один из немногих японских политиков высшего звена, кто не является членом политической династии. Он родился в отдаленной префектуре Акита в семье фермеров и самостоятельно построил карьеру. Известно, что он женат и имеет трех сыновей.

Суга стал одним из ближайших сторонников Абэ по ЛДП и, по мнению японских политологов, в случае победы продолжит его курс, в том числе во внешней политике. В первом его кабинете он был министром по административным делам и коммуникациям, а с конца 2012 года, когда Абэ возглавил правительство во второй раз, Суга стал генеральным секретарем кабмина. Еще в июле 2016 года он установил рекорд по продолжительности пребывания на этому посту (на тот момент 1260 дней), после чего превысил его более чем в два раза. В правительстве Суга также по совместительству с должностью генсека занимал посты госминистра по снижению бремени от американских баз на Окинаве и госминистра по делам похищенных КНДР японских граждан.

Особую популярность среди населения Суга получил после объявления названия эры правления нового императора Нарухито, вступившего на престол 1 мая 2019 года после отречения его отца Акихито. Именно Суга ровно за месяц до этого 1 апреля на регулярной пресс-конференции показал табличку с двумя иероглифами "Рэйва" ("Прекрасная гармония"), за что и получил прозвище "дедушка Рэйва".

В интервью газете "Майнити" в 2019 году Суга рассказал, что ведет здоровый образ жизни и совсем не употребляет алкоголь. По утрам он рано встает и делает 100 приседаний, упражнения на пресс, после чего совершает 40-минутную прогулку в быстром темпе. Тем не менее он заядлый сладкоежка и любит сладкие пышные блинчики "панкейки". Среди увлечений политика - рыбалка и гольф.

Отставка премьера Абэ
Синдзо Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. У него обострился язвенный колит, из-за которого ему также пришлось покинуть пост премьера в 2007 году. При этом Абэ сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока не будет выбран кандидат ему на замену.

На пресс-конференции Абэ несколько раз с сожалением говорил о том, что ему не удалось выполнить поставленные задачи. Среди них премьер перечислил проблему похищенных спецслужбами КНДР граждан Японии, вопрос мирного договора с Россией и изменение конституции страны.

Незадолго до объявления об отставке Абэ вышел на первое место по длительности непрерывного пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. В общей сложности на момент установки рекорда 24 августа он находился на посту премьера 2 799 дней с момента начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года.

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