Главный кандидат на пост нового премьера Японии провел пресс-конференцию перед выборами

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихэдэ Суга в понедельник провел, вероятно, одну из последних регулярных пресс-конференций на этом посту. Суга является главным кандидатом на пост нового председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, выборы которого пройдут в понедельник, он же станет новым главой японского правительства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило японское общественное телевидение.

Пресс-конференция стала для Суги уже 3 213-й по счету. На протяжении последних 7 лет и 8 месяцев он дважды в день встречался с журналистами, чтобы сделать заявление от лица правительства страны и ответить на вопросы представителей прессы. "Каждая пресс-конференция на посту генерального секретаря для меня была возможностью донести позицию правительства по тем или иным вопросам", - отметил он, подчеркнув, что о каждой такой встрече с журналистами у него остались воспоминания.

Суга не только проводил регулярные пресс-конференции почти каждый будний день, но и выступал перед журналистами в случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций, информируя представителей СМИ о предпринимаемых правительством действиях. Обычно такие внеплановые пресс-брифинги проходили из-за крупных стихийных бедствий или после ракетных запусков КНДР.

За долгие годы на посту генсека правительства возникали у Суги и конфликты с журналистами. В особенности это касается журналистки столичной газеты "Токио симбун" Исоко Мотидзуки, которая получила широкую известность своими неудобными и скрупулезными вопросами к Суге. Ее даже пытались исключить из пула журналистов, освещающих ежедневные брифинги Суги, однако столичному изданию удалось отстоять свою сотрудницу. Примечательно, что в ходе недавней пресс-конференции, на которой Ёсихидэ Суга объявил о намерении баллотироваться на пост председателя ЛДП, Мотидзуки выразила надежду на то, что на посту премьер-министра Суга будет охотнее отвечать на вопросы журналистов, а у нового главы правительства сложатся рабочие отношения с прессой.

Выборы председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который должен стать будущим премьер-министром страны, пройдут в понедельник. Голосование состоится в штаб-квартире партии. Суга считается безусловным фаворитом, в случае победы, по мнению экспертов, он продолжит курс премьер-министра Синдзо Абэ, в том числе во внешней политике. Парламент утвердит нового премьера 16 сентября.

Синдзо Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. У него обострился язвенный колит, из-за которого ему также пришлось покинуть пост премьера в 2007 году. При этом Абэ сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, планирует находиться на посту, пока не будет выбран кандидат ему на замену.