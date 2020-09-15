В Порт-о-Пренсе полицейские вышли на акции протеста

Полицейские Гаити вышли на акции протеста в столице страны городе Порт-о-Пренс, требуя от властей освобождения из-под стражи одного из своих коллег, арестованного в мае за убийство и участие в погромах. Об этом сообщает агентство EFE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что несколько десятков полицейских соорудили и подожгли баррикады из автомобильных шин, а также нескольких автомобилей. Часть протестующих направилась к резиденции президента республики Жовенеля Моиза, но была разогнана охраной, которой пришлось применить огнестрельное оружие.

О пострадавших не сообщается.