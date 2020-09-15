Первая вакцина от коронавируса в КНР может стать доступна для населения в ноябре

Первая из вакцин от коронавируса может стать доступна представителям широкой общественности в Китае в ноябре или декабре этого года. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая заявила эксперт по биобезопасности Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая У Гуйчжэнь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приблизительно в ноябре или декабре обычные люди смогут вакцинироваться от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, так как ее (вакцины) третья фаза клинических испытаний проходит очень успешно", - приводит слова эксперта во вторник телеканал.

По словам У Гуйчжэнь, она сама уже приняла вакцину и не испытала каких-либо побочных эффектов. При этом эксперт не уточнила, о какой именно вакцине идет речь.

Как ранее сообщали власти Китая, китайские фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса, которые находятся на стадии клинических испытаний и в ближайшее время будут доступны всем странам. По меньшей мере четыре из них проходят третью, последнюю фазу испытаний.