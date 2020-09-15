Один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва в Афганистане

По меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего во вторник в Джелалабаде, административном центре восточной афганской провинции Нангархар. Об этом сообщил телеканал Tolo News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в результате подрыва взрывного устройства, установленного на обочине дороги, погиб сотрудник Национального директората безопасности Афганистана.