В Китае за сутки выявили 12 ввозных случаев заражения коронавирусом

Китайские медики за минувшие сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом, все инфицированные прибыли в КНР из-за границы. Согласно опубликованному в среду сообщению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 11 человек выписаны из медучреждений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из 12 новых случаев четыре выявлено в провинции Сычуань, по два заразившихся - в Шанхае и провинции Фуцзянь, по одному - в провинциях Чжэцзян, Гуандун, Юньнань и Шэньси. С начала пандемии власти КНР зафиксировали среди прибывших из-за рубежа 2 665 заболевших, из которых 2 522 уже выздоровели и выписаны из медучреждений. Еще 143 по-прежнему проходят лечение. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

По данным на полночь 16 сентября, общее число подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания в Китае достигло 85 214, умерли 4 634 человека, 80 437 выздоровели и выписаны из больниц. Число активных случаев заболевания в Китае составляет 143.