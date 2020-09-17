Суд в Каракасе постановил арестовать обвиняемого в терроризме американца

Суд в Каракасе постановил поместить под арест гражданина США Мэттью Джона Хита, задержанного на прошлой неделе на территории Венесуэлы по подозрению в шпионаже, а также семерых местных граждан. Об этом сообщается в заявлении Верховного суда республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Суд постановил назначить меру пресечения в виде лишения свободы для граждан Хита Мэттью Джона (гражданин США), Дэвена Энрике Родригеса Аргуеты, Марко Антонио Гарсеса Карапайка, сержанта Национальной гвардии Дарвина Адрейсо Урданеты Пардо, Ивонна Коромото Барриоса Финола, Леобальдо Антонио Гутьерреса, Андри Рамона Финола и Астерио Хосе Гонсалеса Гарсии, обвиняемых в терроризме, государственной измене, преступном сговоре и незаконном обороте оружия", - говорится в документе.

11 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что правоохранительные органы страны задержали агента спецслужб США на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов на западе республики. Позже Генеральная прокуратура Венесуэлы предъявила Хиту обвинения в терроризме.

По словам генпрокурора Боливарианской Республики Тарека Вильяма Сааба, американец планировал "акты саботажа в отношении нефтяной промышленности и национальной системы электроснабжения" при поддержке сообщников в Венесуэле. При задержании у него были конфискованы несколько единиц оружия, в его телефоне были обнаружены фотографии нефтеперерабатывающих заводов и военных объектов. По словам Сааба, было установлено, что с 2006 по 2016 американец работал наемником в Ираке на базах ЦРУ.