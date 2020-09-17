Лукашенко: Беларусь вынуждена закрыть госграницу с Литвой, Польшей

Беларусь вынуждена закрыть госграницу с Литвой, Польшей, а также усилить границу с Украиной, заявил в четверг глава беларусского государства Александр Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь", проходящем в столичном культурно-спортивном комплексе "Минск-арена". Он обратился к народам этих трех стран с призывом остановить своих политиков и не дать развязать "горячую войну", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что не хотел бы, чтобы в его стране велась война. "Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых продвинутых патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины - остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне", - сказал он.