Временный президент Боливии отказалась от участия в выборах главы государства

Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила о решении отказаться от выдвижения своей кандидатуры на выборах президента, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Это не жертва, это честь. Сегодня я отказываюсь от выдвижения своей кандидатуры в честь свободы и демократии. Ставки на этих выборах не малы. На карту поставлена демократия в Боливии", - заявила Аньес в своем обращении, опубликованном в твиттер.

В октябре прошлого года в Боливии состоялись президентские выборы. Победителем на них был объявлен действующий тогда глава государства Эво Моралес.

Однако уже в ноябре после нескольких недель демонстраций он покинул свой пост и страну. Вслед за Моралесом ушло в отставку все высшее руководство Боливии, а власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.

Было объявлено о проведении новых выборов президента. Моралесу участвовать в них запрещено.