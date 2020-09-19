12 мирных жителей погибли в ходе авиаударов ВВС Афганистана на севере страны

По меньшей мере 12 мирных жителей погибли, 10 человек пострадали в субботу в результате направленных на базу радикального движения "Талибан" авиаударов ВВС Афганистана в северной провинции Кундуз. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, сотрудники оборонного ведомства страны в свою очередь информируют о ликвидации при авиаударах 40 талибов. Минобороны не подтверждает данные о погибших гражданских лицах, однако уточняет, что в этой связи ведется расследование.