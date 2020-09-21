Ученые из Сингапура и Австралии завершили часть испытаний генной вакцины от коронавируса

Сингапурские и австралийские ученые успешно завершили испытания на животных новой вакцины от коронавируса, в основе которой лежат генно-инженерные технологии, способные меняться в зависимости от мутации вируса. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Проект Clec9A-RBD создается на основе ДНК-вакцины, которая после введения в клетку обеспечивает выработку белков патогенов или антигенов, вызывая таким образом иммунную реакцию. Как рассказала изданию доцент австралийского Университета Монаша Мирэль Лаход, "используемые в разработке антитела ранее применялись в вакцинах от онкологических заболеваний, а также гриппа".

Доцент Медицинской школы Ён Лу Лин при Национальном университете Сингапура Силвия Алонсо также подчеркнула, что "ДНК-вакцина очень эффективно стимулирует работу иммунной системы, поэтому особенно подходит для пожилых людей". Кроме того, по ее словам, "подобные генно-инженерные препараты можно легко видоизменять в зависимости от мутации вируса, поэтому такая вакцина может быть эффективна не только против COVID-19". Представитель университета также указала, что "ДНК-вакцины делаются только один раз, это актуально в период пандемии, когда требуется производство миллионов доз". "Более того, часто люди, получив первую часть вакцины, забывают о необходимости сделать вторую или даже третью инъекцию", - отметила Алонсо.

Ученые рассчитывают, что клинические испытания могут начаться в будущем году.