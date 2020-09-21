Семь человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на прохожих в Китае
Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих возле детского сада в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай), передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщило Центральное телевидение Китая, семь человек пострадали, в том числе пятеро детей.
По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник в 07:35 по местному времени в районе Паньюй города Гуанчжоу. Среди пострадавших четыре учащихся начальной школы, один - детского сада, один взрослый и сам злоумышленник. Отмечается, что двое детей получили тяжелые травмы, трое - легкие ранения.
Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Нападавший был задержан полицией.
Ведется расследование, причины и подробности инцидента устанавливаются.
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