Семь человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на прохожих в Китае

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих возле детского сада в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай), передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщило Центральное телевидение Китая, семь человек пострадали, в том числе пятеро детей.

По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник в 07:35 по местному времени в районе Паньюй города Гуанчжоу. Среди пострадавших четыре учащихся начальной школы, один - детского сада, один взрослый и сам злоумышленник. Отмечается, что двое детей получили тяжелые травмы, трое - легкие ранения.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Нападавший был задержан полицией.

Ведется расследование, причины и подробности инцидента устанавливаются.