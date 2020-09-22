В ряде районов Японии из-за тайфуна "Долфин" ожидается около 200 мм осадков

Национальное метеорологическое управление Японии прогнозирует выпадение около 200 мм осадков в ряде районов страны в связи с приближением тайфуна "Долфин", который 21 сентября образовался в Тихом океане. Об этом во вторник сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сильные ливни ожидаются в центральной и северо-восточной части главного японского острова Хонсю, побережья которого тайфун достигнет 24 сентября.

Ранее два человека погибли, более 100 пострадали из-за тайфуна "Хайшэнь", который в начале сентября охватил юго-запад Японии.