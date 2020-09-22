Си Цзиньпин: Китай выделит $50 млн в поддержку плана ООН по реагированию на пандемию

Китай поддерживает главенствующую роль ООН в международных делах, в связи с чем выделит $50 млн в поддержку плана ООН по гуманитарному реагированию на пандемию коронавируса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во вторник на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем главенствующую роль ООН в международных делах", - заявил Си Цзиньпин. "В связи с этим я объявляю наше решение: предоставить еще $50 млн в поддержку плана ООН по гуманитарному реагированию на пандемию коронавируса, выделить $50 млн целевому фонду Китай-ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - прим. ТАСС) по линии сотрудничества Юг-Юг на третьем этапе, продлить срок действия Фонда мира [и развития] Китая и ООН на пять лет после истечения срока его действия в 2025 году, создать Центр географических знаний и инноваций в рамках ООН, а также Международный центр больших данных для выполнения целей в области устойчивого развития на благо выполнения повестки ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", - указал председатель КНР.

Исследования происхождения коронавируса

Си Цзиньпин также заявил, что Китай готов принимать активное участие в международных научных исследованиях для выявления происхождения коронавируса и путей его передачи.

"Китай принимает деятельное участие в международном сотрудничестве по борьбе с эпидемией. Наша страна отдает силы для обеспечения глобальной безопасности в области общественного здравоохранения", - сказал Си Цзиньпин. "Мы и впредь будем делиться с партнерами опытом, методами диагностики и лечения, оказывать помощь и поддержку нуждающимся странам, обеспечивать бесперебойность глобальной системы поставок антикризисных средств, активно участвовать в международных научных исследованиях для выявления происхождения вируса и путей его передачи", - указал он.

Председатель КНР отметил, что "сегодня в Китае на третьей стадии клинических испытаний находится несколько вакцин". "После завершения полного цикла разработки и начала применения мы их предоставим в качестве глобального общественного блага, прежде всего, развивающимся странам", - подчеркнул он.

В своем выступлении Си Цзиньпин также указал на то, что "перед лицом пандемии страны должны усиливать сплоченность и объединять усилия". "Нужно придерживаться научного подхода, полностью задействовать ключевую и руководящую роль ВОЗ, продвигать международное сотрудничество для совместной профилактики и контроля, стремиться к победе в глобальной борьбе против коронавируса, противодействовать политизации и дискредитации в связи с пандемией", - резюмировал он.

Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН незадолго до Си Цзиньпина, заявил, что ООН следует привлечь к ответственности Китай за возникновение пандемии нового коронавируса. По его словам, Китай является страной, "которая напустила нынешнюю чуму на мир".

Глобальное управление

Система глобального управления в условиях пандемии коронавирусной инфекции нуждается в реформировании и совершенствовании. "Пандемия коронавируса напоминает нам, что система глобального управления нуждается в реформировании и совершенствовании", - сказал он. "Коронавирус не только представляется серьезным экзаменом для каждой страны на предмет способности к госуправлению, но и проверяет на прочность систему глобального управления. Необходимо отстаивать многосторонность и международную систему с ООН в ее центре", - указал Си Цзиньпин.

По его словам, для совершенствования глобального управления "важно придерживаться принципа совместных консультаций, совместного строительства и пользования, содействовать равенству всех стран в правах и возможностях". Он также отметил, что "сама система глобального управления должна отвечать изменившейся политической и экономической ситуации, быть адекватной по отношению к требованию реагировать на глобальные вызовы, идти в русле исторических тенденций".

"Разногласия между государствами - это естественное дело, и их надлежащее урегулирование требует диалога и консультаций", - продолжил китайский лидер. "Конкуренция тоже допустима, однако она должна быть конструктивной и добросовестной", - резюмировал он.

Об экспансии и создании сфер влияния

Лидер КНР заявил, что Китай идет по пути мирного развития и не заинтересован в экспансии, ведении войны и создании сфер влияния.

"Китай - это крупнейшая в мире развивающаяся страна, идущая по пути мирного, открытого и совместного развития", - сказал он. "Мы никогда не будем стремиться к гегемонии, экспансии и созданию сфер влияния. Мы не собираемся вести ни с кем войну - ни холодную, ни "горячую". Выступаем за разрешение разногласий и конфликтов путем диалога и переговоров", - указал добавил КНР.

Си Цзиньпин отметил, что "Китай также не будет стремиться к какой-либо исключительности и не следует логике "либо победитель, либо проигравший". "Китай будет неизменно стимулировать мир и развитие во всем мире, вносить свой вклад в глобальное развитие, защищать международное право и порядок", - резюмировал председатель КНР.