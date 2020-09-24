В Японии из-за коронавируса закрылось около 36 тысяч компаний

Число компаний, прекративших существование в Японии или вынужденно простаивающих, выросло на 24% по сравнению с прошлым годом из-за влияния коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщил телеканал NHK.

С января по август включительно прекратили свое существование 35,8 тысячи компаний. Это на 23,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Если рост разорившихся предприятий продолжится теми же темпами, то к концу года их станет более 50 тысяч, говорится в исследовании. Это станет самым большим показателем за все 20 лет исследований.

Компания сообщает также, что по крайней мере 61 крупная компания из представленных на Токийской бирже предложила своим сотрудникам досрочный выход на пенсию, эта мера коснется 10 тысяч человек.

Tokyo Shoko Research считает, что если сейчас это в основном предприятия гостиничного, ресторанного бизнеса и магазинов одежды, то в дальнейшем при сохранении этих тенденций и отсутствия заметного улучшения процесс может распространиться и на сферу производства.