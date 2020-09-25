В Нигерии 11 человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере 11 человек погибли на юго-востоке Нигерии в ДТП с автобусом. Об этом сообщил в пятницу нигерийский телеканал Arise TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Двигавшийся 24 сентября с большой скоростью автобус сошел с дорожного полотна и перевернулся, - заявил один из работавших на месте ДТП спасателей Альберт Асуко. - Погибли 11 человек, еще двое ранены, их доставили в больницу". Авария произошла в районе Акампка штата Кросс Ривер недалеко от границы с Камеруном.

В тот же день в пригороде крупнейшего мегаполиса Нигерии - Лагоса на шоссе взорвался автомобиль-газовоз. Ранения получили 30 человек, трое из них находятся в критическом состоянии. На месте взрыва начался пожар, который перекинулся на находившиеся рядом машины и на близлежащие дома. В результате сгорели 15 машин и 23 здания.

В среду около 30 человек погибли в центральной части Нигерии в результате ДТП с участием бензовоза. Как сообщала нигерийская газета Daily Post, бензовоз пытался избежать столкновения с мотоциклистом и перевернулся. Вылившееся из цистерны топливо воспламенилось, огонь охватил более десятка находившихся рядом машин, включая маршрутное такси.