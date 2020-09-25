В Украине разбился военный самолет с курсантами на борту (ВИДЕО) (Обновлено)

Военный самолет Ан-26 с курсантами разбился в Харьковской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 Воздушных сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку", - говорится в сообщении. По данным командования, помимо экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.

В МВД Украины уточнили, что на борту самолета находились 23 человека, 20 погибли. "На борту самолета находилось 23 человека - пять членов экипажа и 18 курсантов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, заявила о 22 погибших.

22:49 (GMT+4) Самолет разбился в Харьковской области Украины. Видео взрыва борта опубликовало в пятницу украинское издание "Страна", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Харьковской области около Чугуева упал самолет", - говорится в сообщении издания. На кадрах видно, что самолет взорвался и горит возле дороги.

Командование ВВС Украины подтвердило, что разбившийся под Харьковом самолет был военным транспортником Ан-26 с курсантами на борту, есть погибшие.