Восемь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Таиланде

Двухэтажный автобус, перевозивший волонтеров в сфере здравоохранения в Паттайю, врезался в грузовик с прицепом в таиландской северо-восточной провинции Накхонратчасима. Как сообщила в субботу газета Thai Rath, в результате аварии восемь человек погибли и 40 получили различные травмы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в автобусе находились 47 волонтеров, которые направлялись на ознакомительную поездку в Паттайю в провинцию Чонбури. Все пострадавшие были отправлены в близлежащие больницы.

Один из выживших в аварии рассказал стражам порядка, что автобус ехал настолько быстро, что пассажиры не могли уснуть. Перед ДТП водитель засыпал за рулем, и некоторые люди уговаривали его остановиться, чтобы он отдохнул. Мужчина ответил, что не может этого сделать, поскольку договорился о встрече с водителями двух других автобусов, с которыми они ехали вместе в Паттайю.

Авария произошла на перекрестке. Когда грузовик проезжал на разрешающий сигнал светофора, автобус врезался ему в бок, после чего оба транспортных средства перевернулись.