В Центральной Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления, эпицентр землетрясения находился в префектуре Сидзуока, очаг залегал на глубине 50 км, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась. Подземные толчки ощущались в пяти префектурах центральной и западной части Японии, включая префектуры Сидзуока и Нагано.
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