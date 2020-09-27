В Центральной Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления, эпицентр землетрясения находился в префектуре Сидзуока, очаг залегал на глубине 50 км, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась. Подземные толчки ощущались в пяти префектурах центральной и западной части Японии, включая префектуры Сидзуока и Нагано.