Полицейские обнаружили тела 13 человек в двух автомобилях в центральной части Мексики

Тела 13 человек были обнаружены представителями правоохранительных органов в двух автомобилях в районе Дульсе-Гранде в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Об этом сообщила в понедельник генеральная прокуратура региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники полиции ведут расследование, чтобы установить причины смерти 11 мужчин и двух женщин, которые в настоящее время продолжают считаться неопознанными", - говорится в документе. По данным надзорного ведомства, один из автомобилей был зарегистрирован в западном штате Халиско.

Пока неизвестно, какое из орудующих в Сан-Луис-Потоси преступных сообществ может быть причастно к расправе.