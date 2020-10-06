Полицейские обнаружили тела 13 человек в двух автомобилях в центральной части Мексики

Другие страны 6 октября 2020 03:38 (UTC+04:00)
Полицейские обнаружили тела 13 человек в двух автомобилях в центральной части Мексики

Тела 13 человек были обнаружены представителями правоохранительных органов в двух автомобилях в районе Дульсе-Гранде в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Об этом сообщила в понедельник генеральная прокуратура региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники полиции ведут расследование, чтобы установить причины смерти 11 мужчин и двух женщин, которые в настоящее время продолжают считаться неопознанными", - говорится в документе. По данным надзорного ведомства, один из автомобилей был зарегистрирован в западном штате Халиско.

Пока неизвестно, какое из орудующих в Сан-Луис-Потоси преступных сообществ может быть причастно к расправе.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Агентство по развитию МСБ обратилось к предпринимателям, пострадавшим от военной провокации Армении
Агентство по развитию МСБ обратилось к предпринимателям, пострадавшим от военной провокации Армении
Общая сумма перечислений Bakcell в Фонд помощи Вооруженным силам составила 1,5 млн манатов
Общая сумма перечислений Bakcell в Фонд помощи Вооруженным силам составила 1,5 млн манатов
В Бинагадинском районе Баку объявлен тендер по благоустройству парков и улиц
В Бинагадинском районе Баку объявлен тендер по благоустройству парков и улиц
Loading Bars
Лента новостей
SpaceX получила контракт от Пентагона на производство спутников для отслеживания ракет В мире 06:12
В здании парламента Кыргызстана начался пожар Кыргызстан 05:01
Три человека погибли при частичном обрушении здания в Хьюстоне США 04:04
Полицейские обнаружили тела 13 человек в двух автомобилях в центральной части Мексики Другие страны 03:38
Президент Ильхам Алиев: У нас нет никаких проблем с армянским народом. Он является заложником своей власти Политика 03:24
Президент Ильхам Алиев: Атака на Гянджу еще раз говорит о том, что Армения - террористическая страна Политика 03:19
Президент Ильхам Алиев: Мы тоже строим небольшую модель турецкой армии, Иншаллах, построим ее вместе Политика 03:09
Президент Ильхам Алиев: В период этого конфликта армянское лобби приложило усилия для новой черной пропаганды против нас Политика 03:03
Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО Кыргызстан 02:59
В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом Россия 02:53
Президент Ильхам Алиев: Еще одна цель нападения Армении на Товузский регион заключалась в том, чтобы подойти к трубопроводу TANAP или же взять его под контроль Политика 02:52
Президент Ильхам Алиев: В это сложное время солидарность, поддержка дружественных и братских нам стран очень важны для нас, они придают нам моральную силу Политика 02:44
Президент Ильхам Алиев: Смелые и решительные заявления Президента Турции стали предупреждением для многих стран – стойте в стороне, не вмешивайтесь, Азербайджан не один Политика 02:40
Президент Ильхам Алиев: Франция сама себя изолирует от этой равной тройки, и мы не можем молча взирать на это Политика 02:36
Президент Ильхам Алиев: Город Гянджа не является боевой зоной Политика 02:30
Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за неделю более чем на 2 млн В мире 02:24
Президент Ильхам Алиев: Турция обязательно должна участвовать в последующем мирном процессе Политика 02:22
Президент Ильхам Алиев: Историческая справедливость говорит о том, что Карабах – это древняя азербайджанская земля Политика 02:19
Президент Ильхам Алиев: Армяне втягивают нас в эту провокацию, чтобы и мы напали на Армению Политика 02:16
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы вопрос был решен мирным путем, но был решен Политика 02:10
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «TRT Haber» назвал условия восстановления режима прекращения огня Политика 02:08
Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу «Украина-24» Политика 02:04
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что Азербайджанская армия и дальше будет успешно исполнять свою миссию и территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена Политика 02:00
Президент Ильхам Алиев: Вопрос только восстановления прекращения огня не может быть темой переговоров Политика 01:56
Уничтожены две боевые машины системы "Град" ВС Армении Политика 01:47
Уничтожен склад боеприпасов армянской армии в Баллыджа - минобороны Азербайджана Политика 01:08
Эрдоган: Долг каждого уважаемого государства - поддержать борьбу Азербайджана Турция 00:58
Президент Сербии анонсировал крупнейшие учения ВВС страны Европа 00:47
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 286 тысяч Турция 00:34
В настоящее время оперативное и военное превосходство на всем фронте на стороне азербайджанской армии - минобороны Политика 00:21
Минобороны Азербайджана: Герой апрельских боев продолжает уничтожать технику ВС Армении Политика 5 октября 23:37
Генпрокуратура Азербайджана: Предотвращены попытки террора со стороны Армении Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 23:12
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Финляндии Политика 5 октября 23:08
Трамп сообщил, что покинет госпиталь 5 октября вечером США 5 октября 23:00
Лауреат Нобелевской премии в области медицины Хоутон работает над вакциной от COVID-19 В мире 5 октября 22:12
В результате армянских провокаций в Агдаме и Геранбое есть убитые и раненые - генпрокуратура Азербайджана Общество 5 октября 21:28
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике перенесен в Турцию Общество 5 октября 21:26
Азербайджанцы Канады выразили протест против предвзятой позиции парламентария Политика 5 октября 21:18
Это наша земля и мы ее хотим освободить — народный артист Александр Шаровский (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 21:06
Азербайджан призвал ИКАО обеспечить безопасность полетов в связи с агрессией Армении Общество 5 октября 21:05
Хочу подчеркнуть выступления блестящего журналиста Максима Шевченко, человека очень объективного - народный артист СССР Фархад Бадалбейли (ВИДЕО) Социум 5 октября 21:04
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях Политика 5 октября 20:51
Гянджа в очередной раз подвергается обстрелу Политика 5 октября 20:23
Азербайджанцы России выразили протест против обстрелов гражданского населения со стороны ВС Армении Политика 5 октября 19:47
Мехрибан Алиева: Долг каждого из нас сделать все возможное, чтобы приблизить час Великой Победы (ФОТО) Политика 5 октября 19:26
Армяне распространили очередную звукозапись провокационного характера (ВИДЕО) Общество 5 октября 19:23
Захваченная техника ВС Армении - минобороны Азербайджана (ФОТО) Политика 5 октября 19:21
Школа "Карабах" во Франции поддержала Азербайджан Политика 5 октября 18:57
Армянская армия признала свое отступление Политика 5 октября 18:47
Комитет Милли Меджлиса по региональным вопросам провел очередное заседание Политика 5 октября 18:34
Решимость Президента Азербайджана воодушевила каждого из нас — депутат Политика 5 октября 18:17
Национальные герои Азербайджана в авторском проекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО) Политика 5 октября 18:02
Генпрокуратура Азербайджана: В результате обстрела Агджабеди ранены 2 мирных жителя Политика 5 октября 18:00
Агентство по развитию МСБ обратилось к предпринимателям, пострадавшим от военной провокации Армении Экономика 5 октября 17:58
Общая сумма перечислений Bakcell в Фонд помощи Вооруженным силам составила 1,5 млн манатов ИКТ 5 октября 17:51
Уничтожены 4 единиц РСЗО «Град» ВС Армении Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 17:47
Баку украсился национальным триколором (ФОТО) Общество 5 октября 17:46
МФК продолжит поддержку реформ в Узбекистане, направленных на увеличение прямых иностранных инвестиций Финансы 5 октября 17:46
МФК обнародовала меры по улучшению экономической стабильности в Узбекистане Финансы 5 октября 17:38
Владимир Путин принял отставку Васильева с поста главы Дагестана Россия 5 октября 17:35
Провокации против Азербайджана осуществляются по прямому указанию военно-политического руководства Армении — помощник Президента Политика 5 октября 17:28
Генпрокурор Азербайджана: Армения грубо нарушает правила ведения войны Политика 5 октября 17:25
Большинство армянских ракет обезвреживается еще в воздухе - помощник Президента Азербайджана Политика 5 октября 17:22
Однажды армянский народ узнает, что Пашинян принес его в жертву своей фашистской идеологии - депутат Политика 5 октября 17:18
Экспортные операции между Азербайджаном и Таиландом заметно сократились Бизнес 5 октября 17:15
Азербайджанское судно «Генерал Асланов» введено в эксплуатацию после капремонта Транспорт 5 октября 17:08
Азербайджанская община Беларуси обратилась в официальные круги страны Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 17:08
Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает от Армении любых провокаций Политика 5 октября 17:07
Использование Арменией ракет дальнего радиуса действия может привести к еще большей эскалации конфликта - помощник Президента Азербайджана Политика 5 октября 17:03
Туркменистан увеличил импорт нефтепродуктов из ЕАЭС Бизнес 5 октября 17:00
Минобороны Азербайджана: Уничтожены еще три танка ВС Армении Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 16:58
ВС Армении обстреливают город Бейлаган Общество 5 октября 16:52
Азербайджан сократил импорт израильской продукции Бизнес 5 октября 16:50
Eni Turkmenistan Ltd объявила тендер на закупку запчастей Тендеры 5 октября 16:48
Город Агджабеди подвергается обстрелу Общество 5 октября 16:44
Турция сократила экспорт в страны D-8 Турция 5 октября 16:38
В воспитании солдат в духе патриотизма учителя имеют неоспоримые заслуги - министр образования Азербайджана Общество 5 октября 16:30
По нормам международного права наемники классифицируются преступниками — Конституционный суд Азербайджана Политика 5 октября 16:27
Агентство при Минэнерго Азербайджана подписало контракт с одной из ведущих ИКТ-компаний на Южном Кавказе Энергетика 5 октября 16:17
В результате армянской провокации убиты 25 гражданских лиц — генпрокуратура Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 16:08
В Азербайджане продлен срок приема документов по распределению вакансий среди школьных учителей Общество 5 октября 16:03
Служба госбезопасности Азербайджана пожертвовала 500 тыс манатов в Фонд помощи Вооруженных сил Политика 5 октября 16:00
Между Азербайджаном и Малайзией существенно улучшаются экономические отношения Бизнес 5 октября 15:57
МИД России, Франции и США готовят заявление по Карабаху Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 15:56
Государственный комитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам, проживающим за рубежом Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 15:55
В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный сотрудничеству с международными организациями в области здравоохранения Туркменистан 5 октября 15:52
AZAL: Интенсивный обстрел территорий Азербайджана со стороны ВС Армении с применением ракет дальнего радиуса действия создает серьезную угрозу для гражданских воздушных судов Транспорт 5 октября 15:49
В Азербайджане выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, 91 человек выздоровел Общество 5 октября 15:48
Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны Турция 5 октября 15:46
Военные атташе и представители международных организаций были проинформированы об оперативной ситуации на фронте — минобороны Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 15:45
Парламент Азербайджана рассмотрит законопроект о переименовании села Мадагиз в Суговушан Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 15:43
Посол Азербайджана в Грузии о предложении Тбилиси выступить посредником в нагорно-карабахском урегулировании Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 15:39
Завтра в Милли Меджлисе будут обсуждены 18 вопросов Политика 5 октября 15:39
Банк Республика перечислил 200 000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Общество 5 октября 15:38
Госслужба Азербайджана: Призывники отправляются не на фронт, а в учебные центры Общество 5 октября 15:29
ВС Армении, обстреливая города Азербайджана, преследуют цель запугать население - израильский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 15:18
Мевлют Чавушоглу: Франция открыто поддерживает Армению Политика 5 октября 15:12
Генсек НАТО: Ситуация в Нагорном Карабахе тревожит нас всех Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 15:12
Армянские провокации жителей Гянджи не напугали — ФОТО из подвергшегося артобстрелу города Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 15:09
В Нахчыване обновляется инфраструктура интернета ИКТ 5 октября 15:05
Все новости