Президент Колумбии сообщил о назначении нового министра юстиции

Новым министром юстиции и права Колумбии назначен Уилсон Руис. Об этом в понедельник сообщил президент страны Иван Дуке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы назначаем новым министром юстиции и права доктора Уилсона Руиса, который имеет большой опыт работы в судебной системе", - написал президент в Twitter.

Дуке добавил, что перед Руисом стоит много задач в различных сферах.

18 августа президент Колумбии объявил о том, что Маргарита Кабельо, возглавлявшая министерство ранее, приняла решение уйти в отставку.