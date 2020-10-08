Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 5 млн

Более 5 млн случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено в Бразилии за все время пандемии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

По данным бразильского минздрава, почти 4,4 млн человек выздоровели, более 148 тысяч заболевших скончались.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли.