Япония рассматривает дополнительные возможности смягчения въездного режима

Власти Японии в настоящее время рассматривают дополнительные возможности смягчения ограничений въездного режима, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщила деловая газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что новые послабления должны будут затронуть местных жителей и иностранных граждан, имеющих право на постоянное проживание в Японии, которые выезжают за границу по работе. После возвращения из таких деловых поездок людей могут освободить от необходимости проходить двухнедельный период самоизоляции.

В то же время, по данным общенациональной газеты Yomiuri, с ноября этого года может быть понижен обозначенный МИД Японии уровень угрозы на поездки в 12 стран, включая Китай, Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Вьетнам, Малайзию и Южную Корею. В настоящее время в отношении этих государств, как и еще порядка 150 стран, действует третий уровень угрозы, обозначающий необходимость отмены любых поездок в эти регионы. Предполагается, что с 1 ноября этого года он может быть понижен до второго, который, однако, все еще рекомендует отказываться от поездок в указанные регионы без крайней на то необходимости. Подчеркивается, что такое послабление станет первым с момента начала ввода ограничительных мер из-за пандемии весной этого года.

С 1 октября вступили в силу послабления ограничительных мер на въезд в Японию для иностранных граждан, введенные из-за пандемии коронавируса. На первом этапе они затронули людей, имеющих право на долгосрочное проживание в Японии, а также деловые поездки в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях. Распространяются они и на иностранных студентов, обучающихся в Японии. В то же время туристическая отрасль в настоящее время под смягчения не попадает. Сейчас все прибывающие в Японию обязаны проходить двухнедельный период самоизоляции.

В последние месяцы правительство Японии изучало возможность смягчения ограничений на въезд иностранных граждан из 16 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где сложилась стабильная обстановка с распространением инфекции. В первую очередь это касается бизнес-делегаций, деловых поездок и людей, имеющих разрешение на постоянное проживание. Из этого списка послабления уже получили граждане Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Сингапура. Также переговоры ведутся с Китаем, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и некоторыми другими странами.

Из-за пандемии Япония запретила въезд для граждан почти 160 стран, включая США, государства ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею, Россию, Белоруссию, Украину.