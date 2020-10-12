В Колумбии четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты, который произошел в центральной части Колумбии. Об этом в воскресенье сообщил командир полиции департамента Мета Густаво Бердуго, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Преступник бросил гранату в представителей правоохранительных органов, к счастью, она попала под патрульную машину. В результате взрыва четыре мирных жителя получили ранения", - заявил полицейский, чьи слова приводит радиостанция La FM.

Отмечается, что раненые были доставлены в ближайшую больницу. Власти начали расследование. По предварительным данным, к нападению могут быть причастны представители повстанческих группировок.