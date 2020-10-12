Huawei признали самой сильной компанией бытовой электроники Китая в 2020 году

Телекоммуникационная корпорация Huawei возглавила список самых сильных и конкурентоспособных компаний бытовой электроники КНР в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник журнал "Хужунь" (китайский аналог Forbes), опубликовав результаты проведенного исследования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, капитализация Huawei составляет 1,1 трлн юаней ($163,8 млрд по текущему курсу). "По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 100 млрд юаней ($14,89 млрд). Это произошло из-за американских санкций, в результате введения которых компания столкнулась с немалыми трудностями", - отмечается в комментарии к рейтингу.

Места со второго по четвертое, по оценке издания, занимают китайские производители смартфонов Xiaomi, VIVO и OPPO. Их активы оцениваются в 434 млрд, 175 млрд и 170 млрд юаней ($64,65 млрд, $26,07 млрд и $25,32 млрд) соответственно. Изготовитель компьютеров Lenovo находится на седьмом месте, уступая компаниям DJI (специализируется на беспилотниках) и Transsion (выпускает смартфоны).

Минторг США 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список, ссылаясь на угрозу национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности фирмы закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. 17 августа текущего года власти Соединенных Штатов также ограничили доступ ее 38 дочерним компаниям к продукции, произведенной с использованием американских технологий и программного обеспечения.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Она отвергает все обвинения Вашингтона в свой адрес.