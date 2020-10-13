В Нигерии 20 человек погибли при взрыве бензовоза на скоростном шоссе

Не менее 20 человек погибли на юго-западе Нигерии в автомобильной аварии на скоростной трассе, которая сопровождалась взрывом бензовоза. Об этом сообщила во вторник нигерийская газета Daily Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Водитель за рулем груженного дизелем бензовоза не справился с управлением, машина перевернулась и взорвалась, - заявила официальный представитель федеральной службы безопасности дорожного движения Агнесс Огунгбеми. - Всего в ДТП попали восемь автомобилей, которые полностью сгорели".

Авария произошла во второй половине дня 12 октября на скоростной трассе Илеса - Акуре в штате Осун. Пострадавшие доставлены в больницу.