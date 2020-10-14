Три человека погибли при падении легкого самолета в Колумбии

По меньшей мере три человека погибли при падении легкого самолета, которое произошло в центральной части Колумбии. Об этом во вторник сообщило Управление гражданской авиации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Управление гражданской авиации информирует, что самолет с регистрационным номером HK 2335G <...> сообщил о чрезвычайной ситуации во время полета, - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства. - Он упал в муниципалитете Убате, департамент Кундинамарка. Три человека погибли на месте, еще один ребенок был срочно отправлен в больницу".

Отмечается, что на место происшествия уже отправились специалисты.