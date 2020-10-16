Япония и США начали переговоры о распределении расходов на содержание военных баз

Правительства Японии и США начали переговоры по поводу распределения расходов на содержание американских военных баз на японской территории. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что стороны обсуждают вопрос распределения расходов между Токио и Вашингтоном на пятилетний период с 2021 финансового года (начнется 1 апреля 2021 года). Между тем правительства двух стран также рассматривают вариант заключения соглашения об ассигнованиях на военные базы сроком на год. Ожидается, что эти переговоры перейдут в активную стадию в ноябре после завершения президентских выборов в США, подчеркивает агентство.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих опубликованных мемуарах сообщил, что Вашингтон в 2019 году потребовал от Токио выделять ежегодно на содержание американских военных баз в стране по $8 млрд - в 4,4 раза больше, чем сейчас. Президент США Дональд Трамп, говорится в книге, приказал своему помощнику пригрозить полным выводом американских войск из Японии, если она откажется увеличивать свои расходы.

Расходы Японии на содержание американских военных баз в 2020 финансовом году (закончится 31 марта 2021 года) составят 199,3 млрд иен (более $1,8 млрд по текущему курсу). Япония, в частности, оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также берет на себя зарплату их местного персонала.