На севере Индии восемь человек погибли в ДТП с автобусом
По меньшей мере восемь человек погибли, 30 получили травмы в субботу в результате ДТП с автобусом в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня рано утром автобус <...> перевернулся и столкнулся с автомобилем, погибли восемь человек, еще 30 пострадали", - цитирует агентство представителя полиции. Он добавил, что пострадавшие были госпитализированы.
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