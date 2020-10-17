На севере Индии восемь человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере восемь человек погибли, 30 получили травмы в субботу в результате ДТП с автобусом в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня рано утром автобус <...> перевернулся и столкнулся с автомобилем, погибли восемь человек, еще 30 пострадали", - цитирует агентство представителя полиции. Он добавил, что пострадавшие были госпитализированы.