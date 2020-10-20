Власти Бразилии заявили об эффективности нитазоксанида в лечении COVID-19

Другие страны 20 октября 2020 06:14 (UTC+04:00)
Власти Бразилии заявили об эффективности нитазоксанида в лечении COVID-19

Бразильские ученые пришли к выводу об эффективности противогельминтного препарата нитазоксанида в лечении больных с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщил в понедельник министр науки, технологии и инноваций страны Маркус Понтис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть препарат с научно доказанной эффективностью, который способен снижать вирусную нагрузку. О чем это говорит? На практике это означает, что это лекарство снижает заразность тех, кто его принимает и, более того, снижает вероятность проявления у них более серьезных симптомов заболевания, госпитализации и летального исхода", - заявил Понтис в ходе церемонии в президентском дворце.

Как уточнили в ведомстве, исследователи протестировали порядка 2 тыс. лекарственных средств, из которых нитазоксанид в лабораторных условиях продемонстрировал наивысшую эффективность в борьбе с коронавирусом. В рамках последующих клинических исследований, в которых приняли участие около 1,5 тыс. добровольцев, ученые подтвердили предварительные выводы.

Исследования эффективности нитазоксанида в противодействии коронавирусной инфекции стартовали в апреле. Тогда Понтис не раскрыл, о каком именно противогельминтном препарате идет речь, чтобы "не провоцировать ажиотаж".

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