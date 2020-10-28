В Канаде из-за последствий заражения коронавирусом умерли более 10 тыс. человек

Число умерших вследствие заражения коронавирусом в Канаде превысило 10 тыс. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, число заразившихся в стране за все время пандемии достигло 222 тыс., при этом 186 тыс. граждан выздоровели.

Между тем, согласно официальным данным Минздрава Канады, речь пока идет о 9 973 летальных исходах из-за последствий, вызванных инфицированием коронавирусом.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала сентября в стране отмечается резкое увеличение числа заразившихся. Рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба и Онтарио, на которые приходятся более 90% всех случаев заражения вирусом. 23 сентября премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада уже столкнулась со второй волной пандемии, которая может быть хуже, чем первая.