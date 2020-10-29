В Мексике обнаружили захоронение с телами 59 пропавших без вести

Другие страны 29 октября 2020 06:08 (UTC+04:00)
В Мексике обнаружили захоронение с телами 59 пропавших без вести

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайное захоронение с телами 59 человек в муниципалитете Сальватьерра в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Об этом сообщила в среду глава Национальной комиссии по поиску пропавших без вести Карла Осуна на пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы нашли 59 тел в тайных захоронениях. Мы продолжаем поиски", - заявила она. Речь идет о жертвах орудующих в регионе организованных преступных группировок.

По данным на январь 2020 года, в Мексике насчитывалось более 61 тыс. пропавших без вести. В стране в последние годы наблюдается очень высокий уровень насилия, несмотря на все усилия властей по борьбе с преступностью. В конце апреля глава республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал ситуацию в сфере безопасности крайне тяжелой, подчеркнув, что правительство активно работает над тем, чтобы изменить ее к лучшему.

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