Более 45 млн человек в мире заразились коронавирусом
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в пятницу 45 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, число инфицированных сейчас составляет 45 018 354, умерли 1 181 027 человек, выздоровели 30 298 756. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (8 944 934). Далее следуют Индия (8 088 851) и Бразилия (5 494 376).
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 581 693 случая заражения, выздоровел 1 186 041 человек, умер 27 301.
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