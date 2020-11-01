Супертайфун "Гони" обрушился на Филиппины

Тайфун "Гони" усилился до супертайфуна и вышел на сушу в филиппинской провинции Катандуанес в воскресенье. Об этом сообщила местная служба атмосферных, геофизических и астрономических исследований, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, скорость ветра в центральной части стихии составляет 62,5 м/с, порывов - 77,7 м/с. Тайфун движется на юго-запад со скоростью около 7 м/с