В Китае началась первая за десять лет перепись населения
Первая за десять лет перепись населения началась в Китае. По оценкам Государственного статистического управления КНР, на обработку и анализ полученных данных потребуется около двух лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как отмечается, к сбору данных, который продлится до начала декабря, относительно нынешней демографической ситуации будут привлечены более семи миллионов переписчиков.
В рамках исследования планируется не только уточнить общую численность населения Китая, но и собрать сведения о гендерном соотношении, занятости, образовании, возрасте лиц, проживающих на территории страны. В ходе переписи будут собираться данные не только граждан страны, но и иностранцев, проживающих в КНР более полугода.
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