В Молдове завершилось голосование на выборах президента

Другие страны 1 ноября 2020 23:55 (UTC+04:00)
В Молдове завершилось голосование на выборах президента

Президентские выборы завершились в Молдове. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в 21:00 на территории республики закрываются избирательные участки. Однако голосование за рубежом продолжается - там оно проходит по времени стран пребывания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К этому времени ЦИК не зарегистрировал нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Мы находимся в процессе проверки жалоб и информации, поступившей в наш адрес", - сказал ТАСС секретарь ЦИК Максим Лебединский.

По данным на 20:50 явка избирателей составила около 42%, что говорит о том, что выборы состоялись. По закону, чтобы выборы были признаны состоявшимися, в них должны принять участие не менее 33,3%. Как сообщил председатель ЦИК Дорин Чимил, после закрытия участков начнется подсчет голосов. За его ходом и результатами можно будет в реальном времени наблюдать на сайте Центризбиркома.

Победителем станет кандидат, набравший больше половины голосов. Если такого не произойдет, то через две недели состоится второй тур, в котором примут участие два лидера первого тура.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Турции значительно возросло количество используемых транспортных средств
В Турции значительно возросло количество используемых транспортных средств
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю
Назван объём перевалки грузов из Туркменистана через порты Турции в январе-сентябре 2020 года
Назван объём перевалки грузов из Туркменистана через порты Турции в январе-сентябре 2020 года
Loading Bars
Лента новостей
Мусульмане Европы подвергаются дискриминации - Эрдоган Турция 00:17
В Молдове завершилось голосование на выборах президента Другие страны 1 ноября 23:55
Премьер Грузии перешел в самоизоляцию Грузия 1 ноября 23:37
"Арсенал" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии Спорт 1 ноября 23:18
Азербайджанская армия авиаударами уничтожила силы ВС Армении (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 1 ноября 23:15
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 325 тысяч Турция 1 ноября 23:04
Трамп планирует после выборов в США прием для 400 гостей в Белом доме США 1 ноября 22:34
Уничтожен военный кортеж ВС Армении (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 1 ноября 22:12
Число погибших в результате землетрясения в Измире возросло до 69 (Обновлено) Турция 1 ноября 22:09
Русские Азербайджана - видеобращения: Страна будет очищена от армянских агрессоров! Карабах – это Азербайджан! Социум 1 ноября 21:57
Число погибших от коронавируса в Иране превысило 35 тысяч Общество 1 ноября 21:13
Результаты парламентских выборов – последние данные ЦИК Грузии Грузия 1 ноября 21:00
В Монпелье произошла перестрелка Европа 1 ноября 20:55
Опрос: Трамп незначительно сократил отставание от Байдена по уровню поддержки США 1 ноября 20:35
Посольство России опровергло слухи о гибели российских пограничников в Армении Россия 1 ноября 19:59
Распространено видео уничтожения живой силы ВС Армении (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 1 ноября 19:49
В Азербайджане в результате обстрела армянскими ВС произошли пожары в лесах и на гражданских объектах (ФОТО) Происшествия 1 ноября 19:48
Уничтожены две артиллерийские батареи ВС Армении (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 1 ноября 19:34
В России за сутки зафиксировали 18 665 заразившихся коронавирусом Россия 1 ноября 19:15
"Мерседес" установил рекорд "Формулы-1", выиграв седьмой Кубок конструкторов подряд Спорт 1 ноября 18:37
В Израиле молятся за победу Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 1 ноября 18:17
Уничтожены две РСЗО «Град» ВС Армении (ВИДЕО) Политика 1 ноября 18:03
В Азербайджане было выявлено 1175 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 614 человек Общество 1 ноября 17:50
Президент Ильхам Алиев: Письмо премьер-министра Армении Президенту России является признанием поражения Политика 1 ноября 17:49
Президент Ильхам Алиев: Мы продолжим восстанавливать свою территориальную целостность любым путем Политика 1 ноября 17:49
Президент Ильхам Алиев: Представители турецких медиа днем и ночью подвергают риску свои жизни на поле боя Политика 1 ноября 17:49
Президент Ильхам Алиев: В целом, примерно 200 населенных пунктов, освобождены от врага Политика 1 ноября 17:48
Президент Ильхам Алиев поздравил Георгия Гахария с победой на парламентских выборах Политика 1 ноября 17:45
Наши граждане постоянно предупреждают нас: Оказывайте еще большую поддержку Азербайджану, не оставляйте его одного - глава МИД Турции Политика 1 ноября 17:43
Азербайджан показал всему миру, что является сильным государством – глава МИД Турции Политика 1 ноября 17:40
Армения продолжает распространять провокационную дезинформацию - минобороны Азербайджана Политика 1 ноября 17:35
Новый сервисный центр по сборке и ремонту сельхозтехники строится в области Казахстана Бизнес 1 ноября 17:15
Новость о сбитом БПЛА Азербайджанской Армии – очередная дезинформация Армении – минобороны Политика 1 ноября 16:51
Захвачены очередные военные трофеи у ВС Армении в Зангиланском направлении (ВИДЕО) Политика 1 ноября 16:38
Если противник хочет с нами воевать, то пусть делает это на поле боя – композитор песни "Ya Qarabağ, ya ölüm!" Социум 1 ноября 16:14
Героическая азербайджанская армия продолжает демонстрировать свою силу и возможности на фронте Нагорно-карабахский конфликт 1 ноября 16:08
Турция рядом с Азербайджаном – Реджеп Тайип Эрдоган Политика 1 ноября 16:00
Командир оккупантов Карабаха отверг план Путина Нагорно-карабахский конфликт 1 ноября 15:42
Намерение Армении перевести нагорно-карабахский конфликт в религиозную плоскость одна из ее последних надежд - эксперт Политика 1 ноября 15:26
Главнокомандующий, которым может гордиться каждый азербайджанец Политика 1 ноября 14:55
Армения не продемонстрировала ни одного эпизода с поражением вертолётов ВВС Азербайджана – российское издание Нагорно-карабахский конфликт 1 ноября 14:43
Карабахские ковры – неповторимые узоры и яркие композиции (ФОТО) Культура 1 ноября 14:22
В грузинской газете опубликована статья о наемниках, направляющихся в Карабах Политика 1 ноября 14:20
Иран требует вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 1 ноября 13:57
С начала года тюркоязычные страны увеличили импорт из Турции Турция 1 ноября 13:40
Женевская встреча - победа азербайджанской дипломатии - политолог Политика 1 ноября 13:20
Подорваны военные грузовики ВС Армении с боеприпасами (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 1 ноября 12:44
Незаконная деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана и освобожденное от оккупации месторождение золота Веджнели (ВИДЕО) Политика 1 ноября 12:31
Факты о террористических провокациях Армении доведены до стран-партнеров и международных организаций Политика 1 ноября 12:22
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции Политика 1 ноября 12:17
Азербайджанский солдат, уничтоживший военнослужащих и автомобили ВС Армении (ВИДЕО) Общество 1 ноября 12:13
В Турции значительно возросло количество используемых транспортных средств Турция 1 ноября 12:09
ВС Армении подвергают интенсивному обстрелу территории Тертерского и Агджабединского районов Политика 1 ноября 12:02
Глава МИД Турции прибыл в Баку Политика 1 ноября 11:58
С начала года Турция увеличила товарооборот с Азербайджаном Турция 1 ноября 11:26
Они врут, как дышат! Патологическая ложь армян или синдром Мюнхгаузена – исследования ученых Интересное 1 ноября 11:14
Ребрендинг термина «местное содержание» поддержали в Правительстве РК Бизнес 1 ноября 11:13
Внешнеторговый оборот Турции в сентябре превысил $37 млрд Турция 1 ноября 10:48
Обзор событий агросектора Азербайджана за текущую неделю Бизнес 1 ноября 10:32
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 1 ноября 10:26
Обзор событий финансового рынка Азербайджана за последнюю неделю октября Финансы 1 ноября 10:25
Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе - Минобороны Политика 1 ноября 10:13
В результате землетрясения в Измире погибли 43 человека (Обновлено) Турция 1 ноября 09:00
В Китае началась первая за десять лет перепись населения Другие страны 1 ноября 08:54
Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК Политика 1 ноября 08:29
Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте Политика 1 ноября 08:26
Власти Филиппин эвакуировали миллион человек из-за тайфуна "Гони" Другие страны 1 ноября 08:16
Huawei планирует создать предприятие по производству чипов в ответ на ограничения США В мире 1 ноября 07:55
Россия и Япония возобновили авиасообщение Россия 1 ноября 07:35
Nissan к 2025 году будет продавать в Китае только гибриды и электромобили В мире 1 ноября 06:40
"Грузинская мечта" после подсчета 28% голосов получает большинство Грузия 1 ноября 05:52
Трамп подписал меморандум в поддержку добычи углеводородов методом фрекинга США 1 ноября 04:40
Супертайфун "Гони" обрушился на Филиппины Другие страны 1 ноября 03:34
Губернатор Нью-Йорка ввел трехдневный карантин для всех приезжающих США 1 ноября 02:36
Имран Хан и Эрдоган провели телефонный разговор Турция 1 ноября 01:51
В Австрии с 3 ноября вводится облегченная самоизоляция из-за COVID-19 Европа 1 ноября 01:21
В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом Россия 1 ноября 00:54
Британские власти введут на месяц общенациональный карантин Европа 1 ноября 00:09
«Грузинская мечта» в третий раз побеждает на парламентских выборах Грузия 31 октября 23:42
Информация об обстреле армянской территории полная ложь и является очередной провокацией - минобороны Азербайджана Политика 31 октября 23:27
Эльчин Амирбеков индийским СМИ: Незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий будет положен конец Политика 31 октября 23:07
Пресс-секретарь президента Турции заразился коронавирусом Турция 31 октября 23:03
К 20:00 активность избирателей составила 56,11% - ЦИК Грузии Грузия 31 октября 23:00
В результате землетрясения в Измире погибло 37 человек - Эрдоган Турция 31 октября 22:01
Опубликованы результаты экзитполов парламентских выборов в Грузии Грузия 31 октября 21:42
Ваагн Чахалян объявлен в международный розыск Политика 31 октября 21:28
Число погибших в результате землетрясение в Измире увеличилось до 36 человек (Обновлено) Турция 31 октября 21:20
Сожжение лесов в Шуше - преступление против человечности - Минэкологии Общество 31 октября 21:16
Завершилась процедура голосования на парламентских выборах Грузии Грузия 31 октября 21:01
Мы с вами! - министр по делам диаспоры Израиля Политика 31 октября 20:29
Названа статистика ракетных ударов Армении по мирным гражданам Азербайджана Политика 31 октября 20:12
Уничтожена разведывательно-диверсионная группа и выведены из строя военно-транспортные средства ВС Армении (ВИДЕО) Политика 31 октября 19:22
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 31.10.2020 Политика 31 октября 19:00
ЦИК Грузии: явка на парламентских выборах к 17:00 составила 45,77% Грузия 31 октября 18:39
Джавахский сепаратист умоляет армян приехать воевать в Карабах Политика 31 октября 18:33
Умер Шон Коннери Социум 31 октября 18:10
В результате военных провокаций Армении с 27 сентября погиб 91, ранены 404 мирных жителя Азербайджана - Генпрокуратура Политика 31 октября 18:06
Армения проявляет неуважение к усилиям международных посредников - МИД Азербайджана Политика 31 октября 17:54
В Баку чтят память жертв землетрясения в Измире (ВИДЕО,ФОТО) Социум 31 октября 17:50
Попытки Армении вовлечь в конфликт третью сторону останутся безрезультатными - МИД Азербайджана Политика 31 октября 17:50
Все новости