В Молдове завершилось голосование на выборах президента

Президентские выборы завершились в Молдове. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в 21:00 на территории республики закрываются избирательные участки. Однако голосование за рубежом продолжается - там оно проходит по времени стран пребывания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К этому времени ЦИК не зарегистрировал нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Мы находимся в процессе проверки жалоб и информации, поступившей в наш адрес", - сказал ТАСС секретарь ЦИК Максим Лебединский.

По данным на 20:50 явка избирателей составила около 42%, что говорит о том, что выборы состоялись. По закону, чтобы выборы были признаны состоявшимися, в них должны принять участие не менее 33,3%. Как сообщил председатель ЦИК Дорин Чимил, после закрытия участков начнется подсчет голосов. За его ходом и результатами можно будет в реальном времени наблюдать на сайте Центризбиркома.

Победителем станет кандидат, набравший больше половины голосов. Если такого не произойдет, то через две недели состоится второй тур, в котором примут участие два лидера первого тура.